У Антимонопольного комитета появились вопросы к monobank
Антимонопольный комитет прислал запрос в Универсал банк по проекту monobank.
Об этом сообщил один из создателей monobank Олег Гороховский на своей странице в Facebook.
"Они "обеспокоены" нулевыми тарифами за p2p переводы между картами и сомневаются, что это создаёт нормальную "экономическую конкуренцию", - написал он.
p2p платеж - это прямой денежный перевод с карты отправителя на карту, номер телефона, email или расчетный счет получателя.
Monobank это первый проект Fintech Band, которую запустили Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский после ухода из "Приватбанка".
Эмитентом карт Monobank является Universal Bank, а чуть позже аналогичный проект должен запуститься и с iBox Bank.
Напомним, команда Fintech Band планирует запустить банк, похожий на monobank, в Великобритании и затем в Европе.
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Экономическая правда