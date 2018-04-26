У Антимонопольного комитета появились вопросы к monobank

Антимонопольный комитет прислал запрос в Универсал банк по проекту monobank.

Об этом сообщил один из создателей monobank Олег Гороховский на своей странице в Facebook.

"Они "обеспокоены" нулевыми тарифами за p2p переводы между картами и сомневаются, что это создаёт нормальную "экономическую конкуренцию", - написал он.

p2p платеж - это прямой денежный перевод с карты отправителя на карту, номер телефона, email или расчетный счет получателя.

Monobank это первый проект Fintech Band, которую запустили Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский после ухода из "Приватбанка".

Эмитентом карт Monobank является Universal Bank, а чуть позже аналогичный проект должен запуститься и с iBox Bank.

Напомним, команда Fintech Band планирует запустить банк, похожий на monobank, в Великобритании и затем в Европе.

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Экономическая правда