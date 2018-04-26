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Обыски на "Мотор Сичи" могут нанести вред инвесторам — Нацкомиссия

Четверг, 26 апреля 2018, 12:30
 

Блокировка торгов ценными бумагами компании "Мотор Сич" и обыски на ней могут нанести вред украинским и иностранным инвесторам.

Об этом сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на официальном сайте.

Отмечается, что такие события стали возможными из-за устаревшего законодательства в сфере защиты прав инвесторов.

"Действующее законодательство не предусматривает честной, справедливой и прозрачной системы, которая бы защищала права инвесторов. Более 20 лет Украина стояла на месте, не создавая действенных механизмов и инструментов защиты ни для украинских, ни для иностранных инвесторов", - сообщил глава НКЦБФР Тимур Хромаев.

Он отметил необходимость создания механизмов, которые бы помогли определить мошенничество с деньгами инвесторов и своевременно противодействовать ему.

В НКЦБФР добавляют, что уже давно разработали необходимые изменения вместе с экспертами МВФ, однако парламент до сих пор не принял соответствующий законопроект.

Через обыски в "Мотор Сичи", компания не смогла провести собрание акционеров. Причиной этого стало блокировка выдачи списка акционеров со стороны Национального депозитария.

Напомним, в понедельник Служба безопасности проводила обыски у компании "Мотор Сич" в Запорожье. Обыски проводились в связи с подозрением в подготовке к диверсии.

Владелец 14,99% акций предприятия Вячеслав Богуслаев ранее рассказал, как работает завод на оккупированной территории.

В июле 2017 года на заводе прошли обыски из-за растрат.

Тогда на объектах предприятия и в ключевых лиц провели обыски.

"Мотор Сич" - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.

Экономическая правда

Мотор Сич НКЦБФР инвестиции инвесторы
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