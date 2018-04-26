Обыски на "Мотор Сичи" могут нанести вред инвесторам — Нацкомиссия
Блокировка торгов ценными бумагами компании "Мотор Сич" и обыски на ней могут нанести вред украинским и иностранным инвесторам.
Об этом сообщает Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на официальном сайте.
Отмечается, что такие события стали возможными из-за устаревшего законодательства в сфере защиты прав инвесторов.
"Действующее законодательство не предусматривает честной, справедливой и прозрачной системы, которая бы защищала права инвесторов. Более 20 лет Украина стояла на месте, не создавая действенных механизмов и инструментов защиты ни для украинских, ни для иностранных инвесторов", - сообщил глава НКЦБФР Тимур Хромаев.
Он отметил необходимость создания механизмов, которые бы помогли определить мошенничество с деньгами инвесторов и своевременно противодействовать ему.
В НКЦБФР добавляют, что уже давно разработали необходимые изменения вместе с экспертами МВФ, однако парламент до сих пор не принял соответствующий законопроект.
Через обыски в "Мотор Сичи", компания не смогла провести собрание акционеров. Причиной этого стало блокировка выдачи списка акционеров со стороны Национального депозитария.
Напомним, в понедельник Служба безопасности проводила обыски у компании "Мотор Сич" в Запорожье. Обыски проводились в связи с подозрением в подготовке к диверсии.
Владелец 14,99% акций предприятия Вячеслав Богуслаев ранее рассказал, как работает завод на оккупированной территории.
В июле 2017 года на заводе прошли обыски из-за растрат.
Тогда на объектах предприятия и в ключевых лиц провели обыски.
"Мотор Сич" - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.
Экономическая правда