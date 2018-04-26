"Вышки Бойко": фигурант дела сняла арест с фирмы и части имущества

Суд отменил арест корпоративных прав ООО "Альянс-Экопроект" в виде взноса в уставный фонд в размере 14 млн грн, что составляет 100% уставного фонда и принадлежит кипрской компании "Вернум Кэпитал Менеджмент Лимитед".

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 17 апреля, пишут "Наши деньги".

Арест корпоративных прав указанной фирмы был наложен 14 февраля в рамках т.н. дела "Вышек Бойко". Владельцем кипрской компании "Вернум Кэпитал Менеджмент Лимитед" на момент наложения ареста была Наталья Игнатченко, которой принадлежит "Вернум Банк".

Однако по состоянию на апрель единственной владелицей кипрской фирмы стала дочь подозреваемой Анастасия Игнатченко. Учитывая то, что последней не предъявлено никаких подозрений по делу "вышек Бойко", суд отменил арест корпоративных прав ООО "Альянс-Экопроект", а также недвижимости, принадлежащей этой фирме: земельного участка 0,1 га, а также компрессорной станции и группы помещений общей площадью 1480 кв в Киеве.

По данным кипрского реестра, компанию Vernum Capital Management Limited в августе 2016 года основали член наблюдательного совета "Вернум банка" Леся Горицкая из Киева, Анастасия Игнатченко (зарегистрирована в Швейцарии), Павел Мукосеев из Киева и компания "Kensington Advisors" из Финляндии.

В сентябре 2017 года основателями кипрской компании стали Наталья Игнатченко и ее дочь Анастасия, а по состоянию на сегодня в учредителях осталась только Анастасия.

Напомним, Наталья Игнатченко была задержана 29 января. На следующий день ей было сообщено о подозрении в совершении ряда тяжких преступлений.

Так, по данным следствия, она принимала участие в завладении преступной организацией экс-президента Виктора Януковича 3,23 млрд гривен "Черноморнефтегаза" при закупке двух буровых установок в 2010-2012 гг.

Как свидетельствуют материалы следствия, Наталья Игнатченко, будучи владельцем "Вернум Банка" и занимая должность председателя наблюдательного совета этого банка, лично выстроила структуру подконтрольного ей отдельного подразделения преступной организации Януковича, руководила действиями подконтрольных участников, в том числе граждан Латвии.

При участии Игнатченко должностные лица "Нафтогаза" и "Черноморнефтегаза", путем обеспечения получения "Черноморнефтегазом" от "Нафтогаза" двух беспроцентных займов и участия в конкурсных торгах фиктивных компаний, осуществили закупку у двух иностранных компаний двух морских буровых установок на общую сумму 800 млн долларов при реальной их стоимости 389 млн долларов, и завладели более 400 млн долларов.

Поскольку в дальнейшем при доказательстве вины Игнатченко и вынесении приговора суд может назначить наказание в виде конфискации имущества, ГПУ ходатайствовала об аресте ее имущества, в т.ч. корпоративных прав ООО "Альянс-Экопроект" (14 млн гривен).

В целом, если не принимать во внимание указанную фирму, суд наложил арест на корпоративные права еще семи предприятий на общую сумму почти 592 млн гривен.

Речь идет об ООО "Люкс-Инфо", ОАО "Вернум Банк", ЧП "Авто Актив", ООО "Фортерес", ООО "Интернациональная автомобильная компания", ООО "Сервис Рапид", ООО "КБ Сенат". Кроме того, были арестованы здание автосалона, сервисные автоцентры и участки под ними.

Отметим, что 31 января Наталье Игнатченко суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с ношением электронного браслета, хотя ГПУ просила взять ее под арест с определением залога в размере 1 млрд гривен. Домашний арест Игнатченко был продлен до 25 мая.

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