Из банка Януковича-младшего исчезли 2 миллиарда гривен

Из "Всеукраинского банка развития", который принадлежал сыну экс-президента Виктора Януковича Александру, было выведено около 2 млрд гривен.

Об этом говорится в статье ЭП.

Недавно в СМИ появилась информация, что Печерский районный суд снял арест со счетов компаний, которые правоохранители относили к "орбите влияния" Александра Януковича.

Как стало известно ЭП, из арестованных ранее 2,6 млрд гривен, которые находились на счетах во "Всеукраинском банке развития" около 2 млрд гривен уже выведено. Остальные средства существуют только на бумаге.

Министр МВД Арсен Аваков в 2015 году сообщал об аресте 2,6 млрд гривен на счетах ВБР, однако сейчас этих средств на счетах уже нет.

"Когда суды сняли аресты со счетов компаний, средства были переведены в другие банки", - заявил собеседник ЭП, знакомый с ситуацией в банке.

"Сейчас на счетах банка из связанных с Януковичем средств находится 559 млн гривен. Эти деньги находятся в 9-й очереди акцептированных требований кредиторов. Однако эти средства существуют только виртуально, поскольку активов банка не хватит на удовлетворение требований кредиторов 9-й очереди", - говорится в статье.

По версии следствия, в 2013-2014 годах должностные лица "Всеукраинского банка развития" с целью получения государственных средств незаконно кредитовали "Донецкую железную дорогу", "Львовскую железную дорогу", "Одесскую железную дорогу", "Юго-Западную железную дорогу", "Южную железную дорогу" и "Приднепровскую железную дорогу".

Общая сумма незаконных кредитов составила более 2,5 млрд грн.

В октябре 2015 года стало известно, что следователи ГСУ МВД арестовали более 2,6 млрд гривен на этих счетах.

Позже в 2016 году некоторым вкладчикам ВБР удалось снять арест со счетов.

Кроме того, в начале 2017 года 313 миллионов гривен были перечислены из банка Александра Януковича на счета банка Петра Порошенко и впоследствии были арестованы.

16 апреля 2018 года стало известно, что суд в феврале снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром, открытых в его банке "ВБР".

Следствие рассказывало, что на счета этих компаний вероятные фигуранты преступления перечислили в целом почти 550 млн гривен и более 27 млн долларов.

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Экономическая правда