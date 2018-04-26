Twitter во второй раз в истории получил прибыль

Twitter Inc в среду во второй раз в своей истории отчиталась о квартальной прибыли.

Об этом пишет Reuters.

Число ежемесячно активных пользователей выросло на 3% до 336 млн, превысив прогноз аналитиков на уровне 334 млн.

Продажи за рубежом выросли на 53% в годовом выражении, в то время как в США - на 2%. Общая выручка увеличилась на 21%.

В то же время компания сообщила, что рост выручки в оставшиеся месяцы 2018 года будет аналогичен более медленным темпам, наблюдавшимся в 2016 году, отметив, что рост во втором полугодии текущего года придется сравнивать с высокими показателями конца 2017-го.

Общая выручка в первом квартале выросла до 664,9 млн долларов, превысив усредненный прогноз аналитиков, опрошенных Рейтер, на уровне 607,6 млн долларов. Выручка от рекламы составила 575 млн долларов, превысив прогноз в 523,1 млн долларов.

Чистая прибыль Twitter составила 61 млн долларов, или 8 центов на акцию, против убытка в 61,6 млн долларов, или 9 центов на акцию, годом ранее.

Прибыль за исключением некоторых статей баланса составила 16 центов на акцию, в то время как аналитики прогнозировали показатель в 12 центов на акцию.