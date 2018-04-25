Кабмин поможет IKEA зайти на украинский рынок

Кабинет министров создаст межведомственную рабочую группу для содействия процессу выхода шведской сети магазинов мебели и товаров для дома IKEA на рынок страны.

Об этом сообщил Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest на своей странице в Facebook.

"Решено, что правительство создаст межведомственную рабочую группу, на которую будут приглашены представители Киевской горгосадминистрации, для комплексного и эффективного решения вопросов сертификации продукции, лицензирования, таможенных и других вопросов, чтобы гарантировать, что IKEA сможет как можно скорее открыть свои фирменные магазины в Украине", - сказал директор UkraineInvest Даниэль Билак.

Напомним, в декабре 2017 года шведская сеть товаров для дома IKEA официально заявила о планах выхода на украинский рынок.

Напомним, что первые планы о выходе шведского гиганта на украинский рынок были озвучены еще в 2005 году.

Компания собиралась построить под Киевом торгово-развлекательный центр. Для постройки ТЦ нужно было пожертвовать 70 га леса, расположенного неподалеку от автомагистрали Киев — Борисполь.

IKEA намеревалась вложить около1 млрд долларов в торговые центры по всей Украине. Киевский центр оценивали в 300 млн долларов. Его общая площадь должна была составить 150 тыс кв м.

Кроме Киева, подобные центры должны были построить в Днепре, Харькове, Донецке и Одессе.

В 2007 году Киевская городская администрация отказалась выделять IKEA участок в 55 га под строительство торгового центра.

"Мы давно мониторим рынок, и если б был другой приемлемый вариант, мы бы не упирались", — отвечали тогда представители шведской стороны.

Киевские власти предложили шведам землю на территории Киевского танково-ремонтного завода в Дарницком районе, но они отказались.

Тогда же появилась информация, что IKEA может выйти на украинский рынок во Львове, но не сложилось. Шведы даже встречались с мэром Андреем Садовым.

Снова заговорили о выходе IKEA в 2009 году. Закончить первый ТЦ планировали в 2011 году. Под застройку IKEA приобрела земельный участок в Одесской области площадью 64 гектара.

В 2010 году, разочаровавшись в украинских властях, шведский гигант продал свои активы в Украине — два деревоперерабатывающих завода и мебельную фабрику. Активы в Межгорье купила датская лесоперерабатывающая компания DDS. Два других предприятия выкупила румынская Plimat.

29 мая 2017 года глава правления ЗАО "Мандарин Плаза" Александр Черницкий заявил, что IKEA планирует выйти на украинский рынок в ближайшее время.

По его словам, IKEA может стать арендатором торгово-развлекательного центра "Южный" в Голосеевском районе Киева.

IKEA — транснациональная корпорация, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Полное наименование — "IKEA International Group". Основана в Швеции, штаб-квартира находится в городе Лейдене, Нидерланды.

Собственниками IKEA Group является INGKA Holding B.V. и подконтрольные ему структуры.

IKEA Group является крупнейшим в мире ритейлером товаров для дома с 361 магазином в 29 странах мира. В 2016 финансовом году магазины IKEA Group посетили 783 млн людей.

Экономическая правда