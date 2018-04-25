Гривня на межбанке немного укрепилась
Среда, 25 апреля 2018, 17:20
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25 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,24-26,26 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,24-26,26 гривни;
Евро - 31,97-32,00 гривни;
Российский рубль - 0,4205-0,4212 гривни.
Напомним, 25 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:50 установились на уровне 26,25-26,29 гривни за доллар.
Экономическая правда