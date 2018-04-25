Гривня на межбанке немного укрепилась

"Продам почку". Сколько стоит человеческое тело В Украине насчитывается более тысячи человек, нуждающихся в пересадке почки, 45 больным требуется печень. Спрос рождает предложение. Какие органы предлагают на продажу украинцы и по каким ценам, исследовала ЭП.

В тюрьму за "никнейм": как киевский программист попал за решетку из-за интернет-прозвища ЭП поговорила с киевским программистом Антоном Тимохин, который последние полгода доказывал Нацполиции, что он не хакер из преступной киберсети. Как он оказался за решеткой, и будет ли судиться с государством.