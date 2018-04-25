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Госгеонедр не пустила "Укргаздобычу" на шельф

Среда, 25 апреля 2018, 10:25
 

Государственная служба геологии и недр отказала ПАО "Укргаздобыча" в выдаче специального разрешения на геологическое изучение и разработку Салакарской площади, находящейся в акватории Азовского моря. 

Об этом сообщает enkorr.

Позицию геологической службы поддержал Окружной административный суд Киева, в котором "Укргаздобыча" пыталась оспорить отказ в выдаче лицензии.

Площадь Салакарского лицензированного участка составляет порядка 970 кв. км. Документы на выдачу лицензии сроком на 30 лет "Укргаздобыча" направила в Госгеонедр еще в феврале 2017 г., а в июле получила отказ с формулировкой "в связи с несоответствием в заявлении, пояснительной записке и обзорной карте названий структур, расположенных в пределах Салакарськой площади".

Рассматривая жалобу УГД, Окружной админсуд пришел к выводу, что у госкомпании нет правовых оснований получать спецразрешение на эту площадь без проведения аукциона.

Ранее глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко заявил, что к 2020 году Украина увеличит добычу газа и уменьшит его потребление, что позволит не импортировать "голубое топливо".

Экономическая правда

Госгеонадр Укргаздобыча
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