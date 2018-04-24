Суд отстранил заместительницу главы НБУ по иску депутата

Дарницкий районный суд отстранил от должности заместителя НБУ Екатерину Рожкову по иску депутата.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Игорь Луценко.

"Заявление истца народного депутата Украины Луценко Игоря Викторовича удовлетворить - в качестве обеспечения иска: запретить Рожковой Екатерине Викторовне участвовать в работе и заседаниях Правления Национального банка Украины, а также запретить совершать и/или выполнять все и любые действия, связанные с выполнением и/или осуществлением полномочий заместителя Председателя Национального банка Украины и/или любую другую деятельность в должности заместителя главы НБУ", - говорится в решении суда.

Отмечается, что запрет действует до разрешения спора по существу.

В пресс-службе НБУ заявили, что не располагают информацией о решении суда.

Экономическая правда