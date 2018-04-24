НБУ сообщил о подозрительных операциях в 20 банках

Национальный банк к 1 апреля направил в правоохранительные органы 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 21 банка на общую сумму более 16,3 миллиарда гривен, 80,5 миллиона долларов, 7,7 миллиона евро.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Кроме того, в течение первого квартала НБУ отправил четыре сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро.

По результатам валютного контроля в I квартале НБУ сообщил правоохранительным органам о крупномасштабных операциях клиентов пяти банков на общую сумму более 34,5 млн долларов.

В основном эта информация касалась проведения операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонением от уплаты налогов.

Кроме того, за I квартал банки предоставили Государственной службе финмониторинга информацию о более чем 2 млн финансовых операций, что на 22,7% больше чем за аналогичный период 2017 года.

Экономическая правда