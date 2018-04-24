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Валюта на межбанке укрепляется к гривне

Вторник, 24 апреля 2018, 17:20
 

24 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,16-26,19 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,16-26,19 гривни;

Евро - 31,99-32,03 гривни;

Российский рубль - 0,4248-0,4255 гривни.

Напомним, 24 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,17-26,2 гривни за доллар.

Экономическая правда

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