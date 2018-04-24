Богуслаев назвал обыски на Мотор Сичи рейдерским захватом

Почетный президент АО Мотор Сич, народный депутат Вячеслав Богуслаев сравнил обыски на предприятии с рейдерским захватом.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Запорожье 24 апреля, передает местное издание 061.

"Это метод устрашения. Это рейдерский захват. Гройсман обещал, что снимет балаклавы, остановит маски-шоу, а вчера на завод через проходную перепрыгивали сотрудники Альфы в балаклавах", - сказал Богуслаев.

По его словам, завод обвинили в диверсии, но предприятие занимается законной деятельностью, готово предоставлять и предоставляет всю информацию.

"Наши акции продаются открыто на биржах. То что вчера происходило - это часть плана по рейдерскому захвату. Я продал 15% акций и привлек инвестиции. 100 млн долларов в прошлом году и столько же в этом. Но то, что произошло - это серьезный удар по репутации", - отметил Богуслаев.

"Сегодня я встречался уже с представителями некоторых стран и объяснял им, что это рейдерский захват, а что я должен опустить глаза и молчать?", - добавил он.

Президент Мотор Сичи также рассказал, что вчера во время проникновения сотрудников СБУ серьезные травмы получил один из охранников предприятия. Сейчас мужчина лежит в больнице под капельницей.

Напомним, в понедельник Служба безопасности проводила обыски у компании "Мотор Сич" в Запорожье. Обыски проводились в связи с подозрением в подготовке к диверсии.

Владелец 14,99% акций предприятия Вячеслав Богуслаев ранее рассказал, как работает завод на оккупированной территории.

В июле 2017 года на заводе прошли обыски из-за растрат.

Тогда на объектах предприятия и в ключевых лиц провели обыски.

"Мотор Сич" - предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки.

Экономическая правда