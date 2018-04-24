Приватбанк будет возвращать "tax free" через смартфоны

Приватбанк открыл клиентам новый сервис возврата НДС (tax free) с покупок в Европе через мобильное приложение.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Новый способ возврата НДС в партнерстве с компанией TaxFree4U позволит получать средства на карту Приватбанка в кратчайшие сроки.

"Большинство украинцев, путешествующих за границу, как правило, не возвращают tax free с покупок. Наше партнерство с TaxFree4U благодаря использованию самых современных технологий сделает возврат НДС простым и комфортным", - комментирует руководитель розничного бизнеса Приватбанка Алексей Шабан.

Теперь клиенты банка смогут получать возврат НДС с покупок на территории Испании, Италии, Франции, Германии и Великобритании. Это могут быть как крупные торговые центры, так и частные магазины.

Для возврата tax free нужно загрузить мобильное приложение на смартфон, добавить информацию о поездке и загрузить чеки на купленные товары.

Когда приложение автоматически сформирует декларацию возврат НДС, ее нужно распечатать и предъявить таможенному офицеру в аэропорту вылета. Декларацию с печатью таможни и оригиналы чеков можно оставить у партнеров TaxFree4U в аэропортах Европы или отправить в украинский офис компании.

Возврат НДС будет зачислен в течение 7 дней на карту Приватбанка без дополнительных комиссий.

Экономическая правда