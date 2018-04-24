Мининфраструктуры попросит СНБО запретить российским судам заходить в украинские реки

Министерство инфраструктуры инициирует обращение в СНБО о запрете входа российских судов во внутренние водные пути Украины из-за высокого уровня террористических угроз.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда. Мы будем инициировать запрет хода российских судов по рекам Украины", — подчеркнул замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Он также подчеркнул необходимость усиления взаимодействия между Министерством обороны, Министерством иностранных дел, Государственной пограничной службой, Службой внешней разведки, а также представительством президента в Крыму по вопросам судозаходов в закрытые морские порты Крыма и Севастополя, а также по вопросам санкционных мер, связанных со строительством моста через Керченский пролив.

"Нам необходимо максимально усилить меры по выявлению несанкционированных судозаходов в закрытые порты Крыма и привлечению к ответственности. Министерство инфраструктуры проведет анализ судов—нарушителей по странам-флагам и судовладельцам с последующим принятием мер в отношении таких нарушителей", — подчеркнул Лавренюк.

Он также заявил, что Мининфраструктуры передало Министерству иностранных дел материалы санкционного списка для дальнейшего добавления к международному иску.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры включает в список санкций те компании, которые работают на объектах строительства Керченского моста в аннексированном Крыму.

В сентябре 2017 года Президент Петр Порошенко отдал поручение направить в суд иск в отношении Российской Федерации из-за строительства Керченского моста в Крыму.

Экономическая правда