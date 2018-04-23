Украинский производитель соков откроет завод в Грузии

Один из крупнейших производителей соков в Украине – группа компаний T.B. Fruit намерена инвестировать 3-5 миллиона евро в запуск производства по переработке мандаринов мощностью 50-60 тысяч тонн в Грузии до декабря этого года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мандарины будут перерабатываться в Грузии и завозиться в Украину. Поздней осенью этого года запускаем производство. Это будет переработка 50-60 тыс.тонн мандаринов", - сообщил основатель группы Тарас Барщовский.



По его словам, полученный в Грузии мандариновый сок будет разливаться в Украине под торговой маркой Galicia.



Основатель группы указал, что в Украине сосредоточенно 35-40% бизнеса T.B. Fruit.



T.B.Fruit владеет восьми заводами по производству соковых концентратов соков прямого отжима, фруктовых пюре и замороженных фруктов и овощей в Украине, Молдове, Польше.



В Украине T.B.Fruit производит соки прямого отжима под ТМ Galicia.