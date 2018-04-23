Гривня продолжает укрепляться на межбанке
Понедельник, 23 апреля 2018, 17:15
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23 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,10-26,12 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,10-26,12 гривни;
Евро - 31,90-31,92 гривни;
Российский рубль - 0,4210-0,4219 гривни.
Напомним, 23 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,11-26,16 гривни за доллар.
Экономическая правда