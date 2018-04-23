Все разделы
Укр / Рус

Гривня продолжает укрепляться на межбанке

Понедельник, 23 апреля 2018, 17:15
 

23 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,10-26,12 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,10-26,12 гривни;

Евро - 31,90-31,92 гривни;

Российский рубль - 0,4210-0,4219 гривни.

Напомним, 23 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,11-26,16 гривни за доллар.

Экономическая правда

курс валют
powered by lun.ua
Материалы по теме
S&P: Гривня начнет укрепляться после пиковых выплат по долгу 23 апреля 2018, 13:30
Официальный курс: гривня укрепляется 23 апреля 2018, 09:25
Межбанк: гривня понемногу укрепляется 20 апреля 2018, 11:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте