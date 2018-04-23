Уже две биржи приостановили обращение акций "Мотор Сичи"

Фондовые площадки "Украинская биржа" и ПФТС приняли решение о приостановке обращения акций запорожской "Мотор Сичи".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Исходя из информации Центрального депозитария в понедельник о невозможности осуществлять учетные операций по акциям "Мотор Сичи", УБ была вынуждена приостановить возможность заключения и исполнения ранее заключенных сделок с указанными ценными бумагами", - сообщил агентству глава правления фондовой площадки Олег Ткаченко.



В то же время он уточнил, что акции "Мотор Сичи" продолжают находиться в биржевом списке УБ.



Аналогичное решение приняла ПФТС. Как сообщили агентству в пресс-службе фондовой площадки, основанием для этого стало постановление Шевченковского районного суда Киева от 20 апреля 2018 года.



Соответствующее постановление пока отсутствует в Едином государственном реестре судебных решений.



Поскольку ЦД не может осуществлять учетные операций по акциям "Мотор Сичи", их обращение автоматически остановлено не только на биржевом рынке, но и на внебиржевом. Более того, невозможен расчет по старым операциям с указанными ценными бумагами.

Напомним, Служба безопасности проводит обыски в публичном акционерном обществе "Мотор Сич" в Запорожье. Обыски проводятся в связи с подозрением в подготовке к диверсии.

Экономическая правда