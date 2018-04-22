МВФ назвал основные угрозы для мировой экономики
Воскресенье, 22 апреля 2018, 17:30
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Международный валютный фонд озвучил угрозы для роста мировой экономики.
Об этом сообщает "Коммерсант".
Отмечается, что по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета — совещательной структуры высшего руководящего органа Международного валютного фонда — опубликовано коммюнике, в котором перечислены угрозы для роста мировой экономики.
В их числе — рост финансовой уязвимости, усиление напряженности в торговой и геополитической сферах, а также беспрецедентно высокий уровень международного долга.
Также в коммюнике говорится, что в будущем снизить потенциал для более высокого и инклюзивного роста экономики могут демографические факторы и низкие темпы роста производительности.