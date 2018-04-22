Google прокомментировал сообщения о блокировке в РФ

Google проверяет сообщения российских пользователей о сбоях в работе некоторых сервисов.

Об этом сообщают Ведомости.

"Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google. Мы разбираемся в этих сообщениях", – заявил изданию представитель пресс-службы Google.

Чем вызваны проблемы, он не уточнил.

Напомним, пользователи в воскресенье, 22 апреля, пожаловались на проблемы с доступом к сайту Google.

Позже Роскомнадзор подтвердил, что внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в РФ.

Экономическая правда