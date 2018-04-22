Google прокомментировал сообщения о блокировке в РФ
Воскресенье, 22 апреля 2018, 16:10
powered by lun.ua
Google проверяет сообщения российских пользователей о сбоях в работе некоторых сервисов.
Об этом сообщают Ведомости.
"Мы знаем о сообщениях, что некоторые пользователи в России не имеют доступа к некоторым сервисам Google. Мы разбираемся в этих сообщениях", – заявил изданию представитель пресс-службы Google.
Чем вызваны проблемы, он не уточнил.
Напомним, пользователи в воскресенье, 22 апреля, пожаловались на проблемы с доступом к сайту Google.
Позже Роскомнадзор подтвердил, что внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в РФ.
Экономическая правда