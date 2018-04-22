Украина договорилась с ЕС об условиях следующего транша

Условия следующей программы макрофинансовой помощи ЕС будут отвечать приоритетам развития экономики Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Министр финансов Александр Данилюк встретился с Вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдисом Домбровскисом.

В рамках встречи обсудили вопросы четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины и условия для выделения первого транша помощи.

"Стороны подчеркнули, что эти условия будут соответствовать приоритетам развития украинской экономики и будут направлены на укрепление финансовой и экономической стабильности нашей страны, преодоления коррупции и продолжение воплощения структурных реформ", - отмечает пресс-служба.

"Мы постоянно получаем большую поддержку ЕС на пути превращения Украины в страну с устойчивой экономикой и стабильной финансовой системой. Недавнее одобрение Европейской комиссией четвертой программы макрофинансовой помощи является чрезвычайно важным шагом в поддержке нашими европейскими партнерами реформ в стране ", - отметил Данилюк.

Валдис Домбровскис, в свою очередь, отметил, что Европейская комиссия положительно оценивает изменения в Украине, произошедшие за последние годы. При этом он подчеркнул, что Украине необходимо завершить ряд важных реформ, которые дадут толчок развитию экономики и усилят борьбу с коррупцией.

Экономическая правда