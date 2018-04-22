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Twitter запретил рекламу "Касперского"

Воскресенье, 22 апреля 2018, 11:40
 

Сервис микроблогов Twitter запретил рекламу услуг российской Лаборатории Касперского.

Об этом сообщает Reuters.

В Twitter отметили, что бизнес-модель Kaspersky Lab нарушает правила рекламы соцсети.

Также в компании сослались на заявления США о том, что Kaspersky Lab связана с российскими спецслужбами.

Глава Kaspersky Lab Евгений Касперский обратился к руководству Twitter и заявил, что запрет является необоснованным.

Ранее США запретили федеральным агентствам использовать компьютерное программное обеспечение, которое поставляет "Лаборатория Касперского", из-за опасений относительно связей компании с Кремлем и российскими шпионскими операциями.

Напомним, Twitter объявил о запрете рекламы ICO и криптовалютных сервисов с 27 марта.

Экономическая правда

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Укр / Рус
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