Twitter запретил рекламу "Касперского"
Сервис микроблогов Twitter запретил рекламу услуг российской Лаборатории Касперского.
Об этом сообщает Reuters.
В Twitter отметили, что бизнес-модель Kaspersky Lab нарушает правила рекламы соцсети.
Также в компании сослались на заявления США о том, что Kaspersky Lab связана с российскими спецслужбами.
Глава Kaspersky Lab Евгений Касперский обратился к руководству Twitter и заявил, что запрет является необоснованным.
Ранее США запретили федеральным агентствам использовать компьютерное программное обеспечение, которое поставляет "Лаборатория Касперского", из-за опасений относительно связей компании с Кремлем и российскими шпионскими операциями.
Напомним, Twitter объявил о запрете рекламы ICO и криптовалютных сервисов с 27 марта.
Экономическая правда