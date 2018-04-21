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Только четверть украинцев откладывает деньги на пенсию – исследование

Суббота, 21 апреля 2018, 16:15
 

Только 24% украинцев имеют сбережения на пенсию.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса среди украинцев, который провел проект USAID "Трансформация финансового сектора", передает delo.ua.

Большинство опрошенных — 57% – отмечают, что не готовы откладывать деньги не пенсию. При этом 68% респондентов отметили, что они не будут получать достаточной пенсии для обеспечения достойного уровня жизни.

"Привлекательными" способами сбережения 39% украинцев считают сбережения наличных денег в иностранной валюте, а 32% опрошенных — наличных денег в гривне.

Также отмечается, что почти половина украинцев считает достаточной пенсию в размере до 5 тыс гривен в месяц. Треть — 36,5% — считает пенсию достаточной, если ее размер составляет 5-10 тыс гривен. Чуть больше 16% украинцев отмечают, что достаточная пенсия должна быть больше 10 тыс гривен в месяц.

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Экономическая правда

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