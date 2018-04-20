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Гривня продолжает укрепляться на межбанке

Пятница, 20 апреля 2018, 17:07
 

20 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,15-26,18 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,15-26,18 гривни;

Евро - 32,11-32,13 гривни;

Российский рубль - 0,4253-0,4259 гривни.

Напомним, 20 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:50 установились на уровне 26,18-26,22 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Укр / Рус
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