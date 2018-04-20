LOT открывает новый рейс в Польшу

LOT объявил об открытии в августе нового маршрута Киев-Быдгощ.

Об этом сообщает avianews.com.

Согласно информации из системы бронирования авиаперевозчика, полеты по новому маршруту из Украины в Польшу будут выполняться два раза в неделю на Embraer 175.

Расписание предусматривает вылеты из киевского аэропорта Жуляны по четвергам и воскресеньям в 23:40 с прилетом в Быдгощ в 00:40 на следующий день. Обратные вылеты будут выполняться из Быдгоща по понедельникам и пятницам в 05:10 с прилетом в Киев в 08:00. Время в пути составит около 2 часов.

Для выполнения новых рейсов Киев-Быдгощ LOT намерен задействовать самолет, который прилетает вечером из Варшавы в Жуляны и улетает утром в Варшаву.

Цена билетов на рейсы Киев-Быдгощ начинается от 89 долларов в обе стороны с учетом сборов и перевозки только ручной клади.

Напомним, польская авиакомпания LOT с 2 июля 2018 года начинает летать из Варшавы в Запорожье.

Экономическая правда