Транзит российского газа через Украину вырос на 20%

Транзитный объем природного газа в марте 2018 года увеличился на 21,3% по сравнению мартом 2017 года и составляет 8,1 млрд кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

"Среднесуточный транзит в марте текущего года составил 260 млн кубов, что почти на 50 млн/сутки или на 22% больше, чем в феврале 2018 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам первого квартала 2018 года транзит газа из РФ по территории Украины уменьшился до 20,1 млрд кубов, что на 3,1 млрд кубов или на 13,3% меньше, чем за первые три месяца прошлого года.

Напомним, что по итогам 2017 года украинской ГТС в страны Европы было протранзитовано рекордный за последние 8 лет объем газа из РФ – 93,5 млрд кубометров.

Как известно, доход Украины от транзита российского газа через украинскую территорию в страны ЕС по итогам 2017 года составил около 3 млрд долларов.

Экономическая правда