НБУ вдвое увеличит лимит операций, подлежащих проверке

В Национальном банке анонсировали увеличение лимита обязательного финансового мониторинга операций вдвое - до 300 тысяч гривен.

Об этом сообщил "Интерфаксу" директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Согласно законодательству, Нацбанк обязан осуществлять мониторинг подозрительных финансовых операций на предмет отмывания средств, финансирования терроризма и торговли оружием.

Сейчас действует норма, обязывающая НБУ проверять операции на сумму свыше 150 тысяч гривен на предмет совершения незаконных действий, уклонения от налогообложения или причастности к терроризму.

Увеличение лимита для обязательного мониторинга финансовых операций состоится в ходе утверждения четвертой европейской директивы.

"Мы надеемся, что закон с соответствующими изменениями парламент утвердит в ближайшее время", - сообщил Береза.

Он также отметил, что работа над законом продолжается.

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