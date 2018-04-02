НБУ вдвое увеличит лимит операций, подлежащих проверке
В Национальном банке анонсировали увеличение лимита обязательного финансового мониторинга операций вдвое - до 300 тысяч гривен.
Об этом сообщил "Интерфаксу" директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.
Согласно законодательству, Нацбанк обязан осуществлять мониторинг подозрительных финансовых операций на предмет отмывания средств, финансирования терроризма и торговли оружием.
Сейчас действует норма, обязывающая НБУ проверять операции на сумму свыше 150 тысяч гривен на предмет совершения незаконных действий, уклонения от налогообложения или причастности к терроризму.
Увеличение лимита для обязательного мониторинга финансовых операций состоится в ходе утверждения четвертой европейской директивы.
"Мы надеемся, что закон с соответствующими изменениями парламент утвердит в ближайшее время", - сообщил Береза.
Он также отметил, что работа над законом продолжается.
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