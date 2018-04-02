КГГА блокирует продление скоростного трамвая в центр - СМИ

Трамвай на улице Шота Руставели Коллаж "Хмарочоса"

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА блокирует разработку технико-экономического обоснования продолжения Борщаговской линии скоростного трамвая до Дворца Спорта.

Об этом сообщает "Хмарочос".

По словам специалиста по транспортному планированию Антона Гагена, на совещании с участием исполнителей технико-экономического обоснования проекта и представителей Департамента градостроительства последние высказывали аргументы против его реализации.

По их мнению, из-за удлинения трамвайных путей появится необходимость перекладки подземных коммуникаций на улице Саксаганского, где недавно был проведен капитальный ремонт.

По мнению Гагена, если класть рельсы по улице Жилянской, то это вмешательство можно свести к минимуму.

Чиновники департамента считают, что трамвай "никогда не сможет работать нормально в центре, поскольку там много перекрестков и светофоров".

Авторы инициативы продолжения трамвая до центра заявляют, что проблема решается благодаря средствам регулирования дорожного движения с предоставлением приоритета общественному транспорту.

"Путем синхронизации фаз светофоров, расписания движения, физического отделения трамвайной линии от автомобильного трафика вполне можно достичь успешной работы линии. В Будапеште, в частности, в таком режиме работают 59-метровые трамвайные вагоны в центре города", - заявил Гаген.

При разработке обоснования оказалось, что спрос на этот маршрут вырастет на 80% по сравнению с текущей ситуацией, а трамвай уже сейчас якобы работает на пределе своих возможностей.

По мнению другой стороны, расчеты спроса в ходе технико-экономического обоснования показывают, что пиковый спрос остается в пределах 20 тыс. человек в час, что соответствует стандартам для трамвая.

"То, что сейчас скоростная линия работает на пределе возможностей, является закономерным следствием приобретения трамвайных вагонов Pesa, емкость которых недостаточна для Борщаговского скоростного трамвая, о чем уже неоднократно заявлялось", - сообщает издание.

"Эффективная работа линии бесспорно потребует закупки новых вагонов большой вместимости и/или модернизацию трехсекционных вагонов Pesa с добавлением еще двух секций", - сказал Гаген.

Как сообщалось, PESA выиграла торги на поставку Киеву 40 низкопольных трамваев.

Польская компания предложила трамваи за 1,813199 млрд грн при ожидаемой сумме закупки 1,946 млрд грн. При этом PESA первоначально предлагала их за 1,846 млрд грн.

После объявления результатов тендера Львовский "Электронтранс" пожаловался в АМКУ, что польские трамваи не соответствуют стандартам.

В 2016 году СМИ выяснили, что трамваи из Польши не подходят для украинской столицы.

30 июня 2016 года ГП "Днепропетровский орган по сертификации железнодорожного транспорта" выдал сертификат на изделие "Трамвай модели 71-414К", который подтверждает, что трамвайный вагон польского производства соответствует национальным государственным стандартам.

В августе 2016 года трамвай Pesa начали эксплуатировать на Борщаговской линии скоростного трамвая.

Как сообщалось, КП "Киевпастранс" объявило тендер на проектирование линии Борщаговского скоростного трамвайного маршрута до Дворца Спорта.