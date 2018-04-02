Стало известно, когда в "Борисполе" достроят паркинг

Первый уровень паркинга в международном аэропорту "Борисполь" введут в эксплуатацию летом 2018 года, как и планировалось.

Об этом заявил коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко в колонке изданию Liga.net.

"Согласно условиям договора, подрядчик должен был осуществить строительство в течение 12 месяцев с момента подписания договора, то есть летом текущего года предполагалось завершения работ по строительству первой очереди - на 1 тысячу паркомест. Однако, сегодня мы уже видим срыв сроков со стороны подрядчика. Кроме того, строительные службы аэропорта имеют весомые аргументы, свидетельствующие о некачественном выполнении работ подрядчиком", - говорит Зубко.

Он также подчеркнул, что выполнение условий договора, а также возврат аванса по договору обеспечены всеми надлежащими банковскими гарантиями банка "Глобус".

"Перед нами стояла дилемма - вернуть деньги, расторгнуть договор, выставить штрафные санкции и зайти в новую трехмесячную процедуру выбора подрядчика или заставить все же ООО НАН выполнять взятые на себя обязательства. Мы выбрали второй", - объясняет он.

По словам Зубко, аэропорт берет на себя ответственность за результат переговоров и гарантирует контроль выполнения достигнутых соглашений.

"По итогам переговоров принято решение не переносить сроки ввода в эксплуатацию первой очереди паркинга и это произойдет летом 2018", - отметил он.

В июне 2017 года "Борисполь" определил нового генподрядчика строительства паркинга — по итогам трех раундов аукцион выиграло ООО "НАН" (Харьков).

Компания-победитель предложила достроить многоуровневый паркинг возле аэропорта за 439 млн грн, при стартовой цене в 440,5 млн грн и шагом аукциона в 100 тыс. грн.

Также "НАН" обязалось построить паркинг всего за год, с момента подписания договора. Остальные претенденты предлагали построить все за 17 месяцев.

Таким образом, к июню 2018 года "НАН" должно было построить первую очередь паркинга на 1 тыс. мест.

Вторую очередь должны были достроить до конца 2018 года.

При этом Кабинет министров в июле 2017 года увеличил сметную стоимость строительства паркинга возле терминала D на 172,5 млн грн — до 690,6 млн грн.

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