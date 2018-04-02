Индекс покупательной способности украинцев будет расти

Покупательная способность населения в марте 2018 была лучшей за предыдущие три месяца, ожидается дальнейшее улучшение.

Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова.

Как отмечается, значение Индекса экономической способности населения в марте 2018 составил 91,4, что является лучшим показателем за предыдущие три месяца, однако заметно уступает значению Индекса в течение июля-октября.

Индекс текущей экономической состоятельности

"Хотя средняя номинальная заработная плата в феврале выросла незначительно (на 1,5%), однако, в отсутствии шоковых изменений в жилищно-коммунальных тарифах, реальная покупательная способность не ухудшилось. А укрепление гривни позволило населению увеличить покупку наличной валюты для собственных сбережений", - говорится в результатах исследования.

В феврале произошло неожиданное улучшение показателей задолженности по оплате труда. Так, общая задолженность уменьшилась на 3%, главным образом за счет уменьшения задолженности на экономически активных предприятия.

По-прежнему домохозяйства фактически остаются вне доступа к дополнительным сэкономленным ресурсам - как объемы депозитов населения, так и объемы кредитов, предоставляемых домашним хозяйствам через банковскую систему, с начала года уменьшились.

В то же время, выросла стоимость таких ресурсов - если кредитные ставки выросли до 30,3%, то депозитная ставка снизилась до 7,0%.

"Учитывая сезонное оживление, следует ожидать незначительное дальнейшее улучшение значение Индекса в течение ближайшего квартала (постепенное повышение номинальной заработной платы, уменьшение начислений за жилищно-коммунальные услуги, стабилизация гривны и снижения инфляционных ожиданий)", - сообщили в Центре.

Напомним, по "индексу Биг-Мака", который основан на теории паритета покупательной способности, курс должен быть 8,9 гривны за доллар.

Экономическая правда