Стали известны крупнейшие предприятия-должники по выплате заработной платы

В рамках проведения кампании по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы Министерство юстиции создало антирейтинг наибольших предприятий-должников по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

"Это иллюстрация того, что сегодня имеют место грубые нарушения предприятиями трудовых прав людей. Министерство юстиции будет принимать все меры для ликвидации их задолженности перед своими работниками", - подчеркнула заместитель Министра юстиции Светлана Глущенко.

Она также добавила, что подобные антирейтинги будут созданы и опубликованы во всех регионах Украины.

Экономическая правда