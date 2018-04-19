В Украине стал действовать запрет на сдачу в аренду помещений школ и ВУЗов

Государственные органы подготовят изменения в закон "Об образовании" с целью отменить запрет на аренду помещений в учебных заведениях для научно-методического сопровождения образовательного процесса.

Об этом и.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров сообщил на своей странице в Facebook.

Глава ФГИ пояснил, что после принятия нового закона "Об образовании" любая аренда помещений учебных заведений стала невозможной.

"Статья 80 закона это четко запрещает. Законодатели, пытаясь защитить имущество образовательных учреждений от нецелевого использования, создали ситуацию, при которой размещение в университетах столовых, буфетов, прачечной в общежитиях, спортивного зала и других объектов, которые арендовали помещения с целью обустройства учебного процесса, стало незаконным", – пояснил Трубаров.

Глава ФГИ добавил, что запрет арендовать помещения учебных заведений также касается государственных учреждений, размещенных в свободных от учебного процесса помещениях.

В связи с этим Комитет ВР по образованию намерен подготовить изменения в закон "Об образовании", позволяющие сдавать помещения учебных заведений в аренду с целью научно-методического сопровождения образовательного процесса.

Кроме того, депутаты будут рекомендовать Кабмину изменить методику оценки арендной платы, поскольку государственные органы не могут арендовать помещения по рыночным ценам.

Профильный комитет также попросит Генпрокуратуру не открывать производство в отношении региональных отделений ФГИ за нерасторжения договоров аренды, необходимых для сопровождения образовательного процесса и работы университета, пока вопрос не будет решен на законодательном уровне.

Экономическая правда