Банкротством банков Лагуна и Фирташа займутся международные детективы

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен провести международные расследования банкротств Дельта Банка и банка "Надра".

Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы собираемся двигаться в этом направлении (международные расследования - ред). Сравнительно недавно была проведена аккредитация юридических компаний, которые будут работать в зарубежных юрисдикциях по возврату активов", - заявил он.

"Ведутся переговоры с компаниями по типу Kroll, чтобы привлечь их к расследованию крупных кейсов. Это и Дельта Банк, и банк "Надра". Банк "Хрещатик" - сложно сказать, попадет ли он в перечень этих кейсов. Такие юридические процессы тянутся от пяти до восьми лет. Это долгий забег, но другого пути нет", - сказал Оленчик.

Он также сообщил, что в настоящее время ФГВФЛ проводит консультации по данному вопросу с экспертами US Treasury и Всемирного банка.

Заместитель директора-распорядителя Фонда также сообщил, что forensic audit в Дельта Банке и банке "Надра" не завершены.

"Мы работаем с этими отчетами. Они нам нужны, чтобы их сразу можно было использовать в качестве доказательной базы...Эти оба forensic audit - в Дельта Банке и "Надра" - под эгидой и по требованию МВФ были первым опытом, очень ценным. По этим банкам процесс не завершен. Но он и не остановлен, мы уперлись в международные юрисдикции", - сказал Оленчик.

Как известно, Нацбанк 2 сентября по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Дельта Банка".

Как сообщалось, Национальная полиция расследует преступление, совершенное бывшим топ-менеджментом банка "Надра", совместно с его владельцами, - завладение госсредствами НБУ в размере 10,4 млрд гривен. Также были озвучены причины банкротства банка.

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