Гройсман назвал главную экономическую проблему Украины

Главной экономического проблемой Украины является давление внешнего долга в размере более 65 миллиардов долларов, большая часть которого была сформирована в 2007-2014 годах.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с представителями региональных СМИ в Киеве, передает УНИАН.

"Самая большая проблема с экономической точки зрения - это давление на государство внешних долгов, большая часть которых была накоплена до 2014 года... Фактически с 2007 по 2010 год правительство взяло (в долг - ЭП) 26 миллиардов долларов. 26 миллиардов долларов при том, что Украина сильнее не стала. Правительство с 2010 по 2014 год взяло еще более 20 миллиардов. Фактически суммарный долг сегодня 65 с плюсом миллиардов долларов, которые лежат на плечах украинцев и украинской экономики", - сказал Гройсман.

По словам премьера, правительству удалось снизить соотношение долга к ВВП, однако Украине все еще необходимо дальнейшее финансирование международных партнеров.

"В 2018 году, по первому кварталу, этот долг является наиболее низким по отношению к ВВП с 2011 года, это важный сигнал. Но если не будет выполняться наша программа сотрудничества (с МВФ - ЭП), например, создание антикоррупционного суда либо другие параметры, то нам будет сложно на эти вызовы давать ответы", - подчеркнул Гройсман.

Также глава правительства отметил, что Украина в 2018 году потратит 130 млрд гривен только на обслуживание внешнего долга, без учета его погашения.

"На самом деле очень важно, чтобы мы продолжили работу пока что по временной поддержке из-за границы со стороны наших международных партнеров. Это даст возможность нам удерживать нагрузку долговую на государственные финансы, на публичные финансы, и в среднесрочной и долгосрочной перспективе уменьшать долг", - сказал премьер.

Раньше сообщалось, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что прекращение сотрудничества с СНГ не повлияет на украинскую экономику.

Экономическая правда