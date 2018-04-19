Официальный курс: гривня перешла к снижению
Четверг, 19 апреля 2018, 09:16
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Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 19 апреля на уровне 26,14 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,39 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,2479 гривни.
Напомним, 18 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,14-26,16 гривни за доллар.
Экономическая правда