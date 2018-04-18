Президент "Киевстара" извинился за критику тендера на 4G
Президент компании "Киевстар" Петр Чернышов заявил, что тендер на частоты для 4G был проведен честно, профессионально и открыто.
Об этом говорится в комментарии Чернышова, который есть в распоряжении ЭП.
"В течение всего периода подготовки и проведения тендеров на частоты для 4G, мы видели слаженную работу всех институтов государственной власти, регулятора, правительства для того, чтобы это событие состоялось", - говорится в комментарии.
По его словам, тендер был проведен честно, профессионально и открыто.
"Мы очень благодарны за поддержку со стороны властей, и в частности президента Украины в проведении успешного аукциона. Я сожалею о своих предыдущих комментариях, у меня не было намерений критиковать тендерный процесс", - подытожил президент компании.
Ранее Чернышов в совместном интервью "Экономической правде" и "Зе Интервьюер" назвал появление президента на торгах по частотам 4G нарушением.
Он отметил, что присутствие президента - это нарушение, так как тем самым он остановил аукцион.
"Когда он зашел, шли торги за второй лот, где победил Vodafone. И вот он зашел, мы сделали ставку, Vodafone сделал ставку - торги закончились, и он пошел выступать на сцену. А за третий лот торги еще не начинались, фактически аукцион прервался ", - отметил президент компании.
"Аукцион - конкурентное мероприятие по определенным правилам. Если они нарушаются, то чисто гипотетически проигравшая сторона может обжаловать", - заявил Чернышов.
Как известно, во время торгов при частоте 4G в диапазоне 1800 МГц присутствовалпрезидент.
Полный текст интервью с президентом компании "Киевстар" читайте по ссылке.
Экономическая правда