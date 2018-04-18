В Еврокомиссии снова заявили, что "Северный поток-2" не нужен

В Еврокомиссии подтверждают неизменность позиции о несоответствии проекта "Северный поток-2" стратегии ЕС в сфере энергетической безопасности.

Об этом в Брюсселе заявила представитель руководящей институции Европейского союза по вопросам энергетики Анна-Кайза Итконен, передает "Укринформ".

"Позиция Еврокомиссии по "Северному потоку-2" хорошо известна и остается неизменной", - подчеркнула представитель руководящей институции ЕС.

Она, в частности, заявила, что Еврокомиссия не комментирует опубликованные с начала недели некоторыми европейскими СМИ, по результатам журналистских расследований, материалы, содержащие выводы о лоббистском коррупционном согласии между некоторыми европейскими правительствами, отдельными компаниями и руководящими институтами ЕС относительно строительства газопровода "Северный поток-2", который продвигает Россия.

Как известно, Еврокомиссия выступает против проекта "Северный поток-2", отмечая, что он не отвечает интересам безопасности Европейского энергетического союза.

Таким образом, несмотря на прямые негативные последствия для энергетической безопасности ЕС, несоответствие европейскому законодательству, газопровод, который считается сугубо политическим, а не экономическим проектом для Европы и лоббируемый Кремлем, на данном этапе получает поддержку для реализации.

10 апреля на пресс-конференции с Порошенко Меркель заявила, что проект "Северный поток-2" не может быть реализован без сохранения Украины как страны-транзитера. Заметим, что в Германии компания Nord Stream 2 AG получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.

Как сообщалось, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

На данный момент две страны - Германия и Финляндия - выдали полный комплект разрешений на строительство "Северного потока-2".

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