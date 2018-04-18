В правительстве рассказали, что порождает бедность в Украине

Теневая экономика и зарплаты в конвертах порождают бедность и лишают украинцев права на социальную защиту

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, примерно 40% украинской экономики находится в тени, а поэтому стандартные для развитых стран рецепты решения экономических проблем не действенны.

"Вместе с тем, детенизация на сегодняшнем этапе даст денег больше, чем результаты экономического роста", - утверждает Рева.

"По факту фонд оплаты труда в 2017 году составил 796 млрд гривен. При 2,5% экономического роста в прошлом году мы получили 212 млрд гривен в бюджет. Эти деньги пришли из теневой экономики, в результате повышения минимальной зарплаты вдвое", - считает министр.

Ранее МВФ оценил размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8%.

Экономическая правда