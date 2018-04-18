На межбанке укрепилась валюта
Среда, 18 апреля 2018, 17:16
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18 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,14-26,16 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,14-26,16 гривни;
Евро - 32,37-32,40 гривни;
Российский рубль - 0,4253-0,4259 гривни.
Напомним, 18 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,11-26,14 гривни за доллар.
Экономическая правда