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На межбанке укрепилась валюта

Среда, 18 апреля 2018, 17:16
 

18 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,14-26,16 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,14-26,16 гривни;

Евро - 32,37-32,40 гривни;

Российский рубль - 0,4253-0,4259 гривни.

Напомним, 18 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,11-26,14 гривни за доллар.

Экономическая правда

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