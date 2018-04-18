Комбинаты Ахметова выплатят 5 миллиардов дивидендов

Акционеры трех горно-обогатительных комбинатов, входящих в группу "Метинвест", намерены суммарно направить на выплату дивидендов по итогам 2017 года 4,86 миллиарда гривен.

Решения о распределении полученной ГОКами в 2017 году чистой прибыли и выплате дивидендов планируется принять на годовых собраниях акционеров предприятий 18 мая, передает "Интерфакс-Украина".

Речь идет о ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат", ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" и ЧАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат".

Согласно проектам решений, на собрании СевГОКа предполагается из чистой прибыли за 2017 год в размере 7,79 млрд грн направить на выплату дивидендов 2,16 млрд грн, оставшуюся часть не распределять.

На собрании ЦГОКа предполагается из чистой прибыли за 2017 год в размере 2,71 млрд грн направить на выплату дивидендов 1,35 млрд грн, оставшуюся часть не распределять.

На собрании ИнГОКа планируется из чистой прибыли за 2017 год в размере 5,71 млрд грн направить на выплату дивидендов также 1,35 млрд грн, а оставшуюся часть не распределять.

По данным НДУ на четвертый квартал 2017 года, Metinvest B.V. владеет 96,4187% акций СевГОКа.

По данным НДУ на четвертый квартал 2017 года, Metinvest B.V. принадлежит 49,751% акций ЦГОКа, Metinvest Management B.V. – 50% акций.

Компании Metinvest Management B.V. (Нидерланды) принадлежит 99,767067% акций ЧАО "ИнГОК".

В 2017 году ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат", ЧАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" и ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат", входящие в "Метинвест", в совокупности решили выплатить 19 млрд грн дивидендов за 2014-2015 годы и части нераспределенной прибыли прошлых лет.

СевГОК, ЦГОК и ИнГОК входят в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, 71,24%) Рината Ахметова и группа компаний "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%).