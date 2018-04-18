Газовая формула "Дюссельдорф+": НАБУ проводит расследование

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят досудебное расследование одобренной Кабинетом министров формулы формирования цены на газ "Дюссельдорф+" по уголовному делу по делу злоупотребления властью или служебным положением.

Об этом сообщила руководитель Управления внешних коммуникаций НАБУ Дарья Манжура, передает УНИАН.

"В рамках досудебного расследования исследуются обстоятельства установления в течение 2016-2017 годов государственных регулируемых цен на природный газ для обеспечения общественных интересов путем принятия Кабинетом министров Украины соответствующих постановлений от 27.04.2016 №315 и от 22.03.2017 №187", – говорится в сообщении.

По данным Манжуры, о подозрении пока никому не объявлено, а досудебное расследование продолжается, и о его деталях не сообщается, поскольку информация засекречена.

Статья 364 УК предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет за злоупотребление властью или служебным положением.

В то же время, упомянутые постановления Кабмина №315 и №187 касаются установления формулы для формирования цены на газ на основании цены импортного природного газа в немецком газовом хабе, которая определяется согласно данным агентства Platts European Gas Daily (так называемая формула "Дюссельдорф+").

С марта 2017 года НАБУ также ведет расследование о принятии постановления НКРЭКУ о формуле формирования цены на уголь (аналогичная формула - "Роттердам+).

Директор НАБУ Артем Сытник ранее заявлял о сложности дела вокруг установления методики расчета ОРЦ и отмечал большое количество спекуляций вокруг этого дела.

Между тем, обе формулы ("Дюссельдорф+" и "Роттердам+") были одобрены для ценообразования на рынке газа и угля по требованию западных партнеров Украины – Еврокомиссии и МВФ.

В феврале 2017 года Юрий Луценко заявлял, что Генеральная прокуратура проведет проверку операций импорта газа из Европы в Украину компанией "Нафтогаз Украины".

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