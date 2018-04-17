Без транша МВФ Украина не сможет выпустить евробонды — Минфин

Сергей Марченко

Без получения очередного транша от Международного валютного фонда успешный выход Украины на рынки внешних заимствований практически невозможен.

Об этом в интервью изданию Delo.ua рассказал замминистра финансов Сергей Марченко.

"Мы планируем выходить на внешние рынки заимствований, а без МВФ это будет стоить дорого, если это вообще возможно", - сказал Марченко.

В то же время, получение финансирования предусматривает выполнение определенных требований фонда, в частности, повышения стоимости газа для населения, что влечет за собой увеличение расходов бюджета на выплату субсидий и льгот, гарантированных государством.

"Если будет повышение тарифов, нужны будут дополнительные расходы. Мы не являемся сторонниками роста несбалансированных расходов. С другой стороны, мы понимаем, что требования МВФ должны быть реализованы. Чтобы продолжить программу, будет найдено компромиссное решение", - отметил чиновник.

Он пояснил, что пока не ясно, каким именно образом правительство планирует сбалансировать расходы бюджета с требованиями МВФ. Возможно, это будет частичное поднятие или пересмотр формулы тарифообразования.

"Я пока не готов сказать, какое именно решение. Но переговоры, безусловно, нужно продолжать", - подчеркнул Марченко.

Напомним, Национальный банк ожидает привлечения Украиной 4 миллиардов долларов в 2018-2019 годах от размещения еврооблигаций.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года Украина вернулась на международные рынки капитала после реструктуризации коммерческого долга в 2015 году.

Украина разместила 15-летние еврооблигации на 3 миллиарда долларов под 7,375% годовых.

Кредиты от МВФ предоставляются под 1,5-2,5% годовых.

Напомним, основными покупателями новых 15-летних еврооблигаций Украины выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%).

Представители Украины 11-15 сентября провели road show евробондов. Встречи с инвесторами прошли в Великобритании и США. Организаторами были выбраны BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Напомним, шведско-американский экономист Андерс Аслунд считает, что выпуск еврооблигаций без продолжения сотрудничества с МВФ станет причиной финансового кризиса в Украине.

Евробонды - это облигации, выпущенные в иностранной валюте, размещаемые среди зарубежных инвесторов.

В основном заемщиками, выпускающими евробонды, выступают правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок (от 7 до 40 лет).

Размещаются евробонды инвестиционными и коммерческими банками.

Они являются одним из самых надежных финансовых инструментов. Поэтому основными их покупателями являются институциональные инвесторы: страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании.

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