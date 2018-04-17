УЗ добавила направление Киев-Баку

ПАО "Укрзализныця" продолжила поезд "Баку-Харьков" в Киев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Мы расширяем перечень городов, куда с комфортом можно добраться поездом. Теперь маршрут "Баку - Харьков" будет продлен до Киева. Поезд формированием "Азербайджанская железная дорога" в первый рейс по новому маршруту отправится из Баку 21 апреля, а с из столицы Украины - 23 апреля", - отметил Кравцов.

По его словам, если спрос будет расти - рассмотрим возможность увеличения периодичности курсирования поезда в столицу Азербайджана.

Как сообщается, на территории Украины остановки будут в Харькове, Люботине, Полтаве, Миргороде, Лубнах и Гробница.

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Экономическая правда