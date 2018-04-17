Facebook грозит коллективный иск из-за технологии распознавания лиц

Федеральный суд в Калифорнии постановил в понедельник, что Facebook можно предъявить коллективный иск за использование технологии распознавания лиц без согласия пользователей.

Об этом пишет AFP.

Средство распознавания лиц, запущенное в 2010 году, предлагает имена людей, которых оно идентифицирует на фотографиях, загружаемых пользователями.

Истцы утверждают, что данная технология противоречит закону штата Иллинойс о защите биометрической информации.

Судья постановил, что для подачи иска есть достаточно оснований.

Пресс-секретарь Facebook сообщила, что компания изучает решение, при этом добавив: "Мы по-прежнему считаем, что дело не имеет перспектив и будем защищаться".

Facebook также утверждает, что с момента своего создания он был очень открытым, и позволял пользователям не допускать, чтобы их имена предлагали в тегах с фотографиями.

Эта технология была приостановлена ​​для пользователей в Европе в 2012 году из-за опасений по поводу конфиденциальности.

Детальнее о допросе Цукерберга читайте в материале "Допрос" Цукерберга: утечка данных, платный Facebook и российская "фабрика троллей"

Экономическая правда