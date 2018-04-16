"Нафтогаз" сменил руководство "Укртрансгаза"

Мирослав Химко, потерял должность президента "Укртрансгаза" 16 апреля

В понедельник, 16 апреля, с должности президента ПАО "Укртрансгаз" был уволен Мирослав Химко.

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его словам, соответствующее решение правление "Нафтогаза" приняло в понедельник.

Поводом для увольнения стали результаты аудита Ernst&Young от 13 апреля, в котором исследовался контракт между "Укртрансгазом" и венгерской компанией IP Systems Kft. на создание платформы суточной балансировки газа, подписанный в 2016 году.

"Результаты аудита акта приемки выполненных работ были крайне негативными", - говорит собеседник.

Он утверждает, что под этим актом (как и под самим договором - ЭП) со стороны "Укртрансгаза" стояла подпись Химко, что и было использовано как формальный повод для его увольнения.

Бюджет контракта между "Укртрансгазом" и IP Systems Kft. составлял 98 млн гривен.

После прошлогоднего увольнения с должности главы "Укртрансгаза" Игоря Прокопива, Мирослав Химко оставался последним весомым оппонентом команды главы "Нафтогаза" Андрея Коболева в "Укртрансгазе".

По данным ЭП, сейчас Химко продолжит работу в филиале "Укртрансгаза" - "Оператор ГТС Украины" в статусе советника главы этой компании.

И.о. президента "Укртрансгаза" с сегодняшнего дня является Андрей Хоменко, который с декабря прошлого года до последнего времени занимал пост члена правления - вице-президента по вопросам закупок и материально-технического строительства "Укртрансгаза".

Новый временный руководитель "Укртрансгаза" Андрей Хоменко

На рынке Хоменко воспринимается как "человек бизнесмена Константина Григоришина", на предприятиях которого он работал несколько лет.

По данным ЭП, прошлогоднее решение о назначении Хоменко было принято Коболевым по рекомендации неофициального управляющего бизнесом Григоришина Артема Ница.

"С Ницем Коболев находился в дружеских отношениях еще до того как Ниц стал работать на Григоришина. К назначению Хоменко Григоришин не имеет никакого отношения", - говорит источник ЭП.

Дмитрий Рясной, ЭП