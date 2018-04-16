НБУ перечислит в госбюджет меньше, чем планировалось

Яков Смолий и Богдан Данилишин

Совет Национального банка утвердил перечисление в госбюджет прибыли регулятора за 2017 год суммой 44,6 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Это почти на 6 млрд грн меньше, чем Минфин ожидает получить от НБУ в текущем году.

На заседании Совет НБУ утвердил отчет о выполнении сметы административных расходов Национального банка, распределение прибыли за 2017 год и консолидированную финотчетность.

По состоянию на 31 декабря 2017 года баланс Нацбанка составлял 1,027 трлн грн, а прибыль – 62,3 млрд грн.

"Собственный капитал НБУ на 31 декабря 2017 года составил 164,9 млрд грн. Учитывая созданные резервы под активные операции – 42,7 млрд грн (или 57% от кредитного портфеля) и обеспечение под возможные обязательства (2,8 млрд грн), можно констатировать, что Нацбанк имеет достаточное покрытие под возможные риски", - заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

После вычета нереализованных доходов и высвобождение неактуальных резервов капитала прибыль НБУ к распределению на 31 декабря 2017 года составила 45,9 млрд грн, из которых: 1,3 млрд грн будет направлено на формирование общих резервов и 44,6 млрд грн подлежит перечислению в государственный бюджет 2018 года.

Законом о госбюджете на 2018 год предусмотрено, что НБУ должен перечислить в бюджет 50,5 млрд грн.

В ст.15 закона о бюджете говорится, что "в 2018 году НБУ после подтверждения внешним аудитом и утверждения Советом НБУ годовой финансовой отчетности и формирования Нацбанком резервов в порядке и размерах, определенных законом об НБУ, перечисляет в госбюджет средства на общую сумму не менее 50,549 млрд грн".

Как известно, 7 декабря Верховная Рада утвердила в целом законопроект о государственном бюджете на 2018 год.

В доработанном законопроекте по сравнению с законопроектом, представленным к первому чтению, доходы увеличены на 36,57 млрд грн (или на 4,2%).

Расходы увеличены на 40,5 млрд грн (или на 4,3%).

Дефицит госбюджета увеличен на 3,9 млрд грн, покрытие которого предусмотрено спецконфискацией. Всего от спецконфискация заложено 4,7 млрд гривен поступлений.

Доходы госбюджета в 2018 году установлены на уровне 917,9 млрд грн, расходы — на уровне 991,7 млрд грн.

Экономическая правда