Межбанк: валюта подешевела
Понедельник, 16 апреля 2018, 17:25
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16 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,05-26,08 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,05-26,08 гривни;
Евро - 32,26-32,30 гривни;
Российский рубль - 0,4182-0,4190 гривни.
Напомним, 16 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,06-26,10 гривни за доллар.
Экономическая правда