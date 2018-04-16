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Межбанк: валюта подешевела

Понедельник, 16 апреля 2018, 17:25
 

16 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,05-26,08 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,05-26,08 гривни;

Евро - 32,26-32,30 гривни;

Российский рубль - 0,4182-0,4190 гривни.

Напомним, 16 апреля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,06-26,10 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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