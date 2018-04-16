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В Черновцах появились троллейбусы на автономном ходу

Понедельник, 16 апреля 2018, 15:00
 

В Черновцах начали тестировать новые троллейбусы Днепр Т203 на автономном ходу, которые курсируют в микрорайоны, где пока отсутствует система троллейбусных электролиний.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на "Пассажирский транпсорт".

"Первый пробный рейс сделан. Далее некоторые регламентные работы - и новые троллейбусы с автономным ходом будут курсировать по Черновцам с заездом в центр Садгоры", -  сообщил депутат Черновицкого городского совета Юрий Бурега.

"Технические параметры этих троллейбусов позволяют проехать без контактной сети еще почти два таких же расстояния, как "Еврострой ХХ" - "Космо" и обратно", - добавил он.

Отметим, что поставки троллейбусов Днепр Т203 в Черновцы начались 10 апреля. Сюда прибыли первые два из 4 троллейбусов. Согласно техническому заданию, машина должна быть обеспечена системой автономного хода на базе аккумуляторных батарей с запасом не менее 15 км. Кроме того, предусмотрен кондиционер кабины водителя и салона.

Стоимость одного такого троллейбуса составила 7,5 млн гривен.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития предоставит Днипру кредит на приобретение новых троллейбусов.

Экономическая правда

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