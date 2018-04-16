Цены на нефть снижаются после ракетной атаки по Сирии
Мировые цены на нефть 16 апреля опускаются, несмотря на рост геополитической напряженности после ракетных атак по Сирии.
Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.
В 8:34 по киевскому времени стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,03%, до 71,83 доллара за баррель, а стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,91%, до 66,78 доллара за баррель.
США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. В течение полутора часов они выпустили по Сирии более 100 ракет.
Поддерживает удешевление нефти статистика о росте числа буровых установок в США за прошлую неделю. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, за неделю, завершившуюся 13 апреля, число буровых установок в стране выросло на 5 штук, или на 0,5%, до 1008 единиц.
В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 161 штуку, или на 19%. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 7 штук, или на 0,9%, до 815 штук.