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В Google Play нашли десятки поддельных антивирусов

Воскресенье, 15 апреля 2018, 11:30
 

В магазине Google Play были обнаружены 35 поддельных антивирусов, которые представляют серьезную угрозу владельцам устройств на базе Android.

Об этом пишет itechua.

Об опасной находке сообщили эксперты компании ESET. Обнаруженные антивирусы только создают ощущение безопасности, а на деле показывают пользователям рекламу и отвлекают их имитацией своей работы.

Изученные экспертами приложения имитируют работу антивируса такими методами, как создание "белых" и "черных" списков приложений, в которые попадают такие популярные программы, как Facebook, Instagram и Skype.

"Нежелательные приложения удалены из Google Play после сообщения специалистов ESET", - говорится в сообщении на сайте компании ESET.

Однако, к моменту удаления из Google Play эти подделки уже успели загрузить в общей сложности около 7 млн ​​доверчивых пользователей.

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