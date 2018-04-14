Киевлянин хотел отправить почтой 24 килограмма гривен

Столичные таможенники изъяли 24 кг украинских гривен, которые киевлянин пытался незаконно переслать по почте в Гонконг.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"По документам, указанное отправление должно было содержать полиграфические печатные изделия весом более 24 кг. По факту было обнаружено валюту Украины в купюрах номиналом 1 гривня, всего 36 тысяч банкнот. Все деньги находились в банковских пачках по 100 купюр", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Всемирной почтовой конвенцией запрещено пересылать денежные средства без объявленной ценности, украинское законодательство так же позволяет пересылать физлицам наличные за пределы Украины только с объявленной ценностью, но в сумме, не превышающей 300 евро.

"Попытки украинца переслать деньги без объявленной ценности под видом печатной продукции закончились для него составлением протокола о нарушении таможенных правил по признакам нарушений, предусмотренных статьей 473 Таможенного кодекса", - заявили в ГФС.

"Сейчас деньги изъяты. Материалы дела будут направлены в суд", - говорится в сообщении.

Экономическая правда